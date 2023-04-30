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Байден пошутил о своем стиле выступлений, отметив, что никогда не отвечает на вопросы журналистов

Байден пошутил о своем стиле выступлений, отметив, что никогда не отвечает на вопросы журналистов

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в субботу, 29 апреля, пошутил о собственном стиле выступлений на публике, отметив, что не имеет привычки отвечать на вопросы представителей СМИ.

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