Более тысячи медиков уехали работать в сёла и малые города Приангарья

В Иркутской области по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» с более тысячи врачей и фельдшеров отправились жить и работать в сельские населенные пункты и малые города, сообщили в пресс-службе областного правительства.
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