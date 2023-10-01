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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мак Аллистер написал, что у «Тоттенхэма» было «12 игроков» в игре с «Ливерпулем». Ромеро ответил партнеру по сборной Аргентины: «Плачь дома»

Мак Аллистер написал, что у «Тоттенхэма» было «12 игроков» в игре с «Ливерпулем». Ромеро ответил партнеру по сборной Аргентины: «Плачь дома»

Вчера «Ливерпуль» уступил «Тоттенхэму» (1:2) в матче 7-го тура АПЛ на фоне нескольких спорных решений судьи Саймона Хупера.

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