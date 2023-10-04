МВД России объявило бывшего советника офиса Зеленского Алексея Арестовича* в розыск. Подробности

Бывшему украинскому чиновнику грозит до 17 лет колонии строгого режима на территории России.Накануне стало известно о том, что бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович объявлен в федеральный розыск на территории России.
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