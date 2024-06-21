"Это табу". Западные СМИ скрыли темную сторону украинской мобилизации

Очень интересный текст появился недавно на британском портале Би-би-си. Он называется "Украинские мужчины прячутся от сотрудников призывных комиссий, отлавливающих новобранцев" и описывает явления, информация о которых каким-то чудом не проникает в польское медиа-пространство.