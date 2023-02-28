В России ограничили использование иностранных мессенджеров с 1 марта

РИАМО - 1 мар. В России 1 марта вступило новое ограничение, в соответствии с которым в ряде случаев сдало запрещено использовать иностранные менеджеры для передачи платежных документов, персональных данных россиян и сведений о переводе денег.
РИАМО - 1 мар. В России 1 марта вступило новое ограничение, в соответствии с которым в ряде случаев сдало запрещено использовать иностранные менеджеры для передачи платежных документов, персональных данных россиян и сведений о переводе денег.
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