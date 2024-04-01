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Гаврилов: Если НАТО хочет снять «табу» на отправку военных на Украину, то Россия готова

НАТО подняло "табу" на возможную отправку военных на Украину в попытке испытать Россию, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, Константин Гаврилов.

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