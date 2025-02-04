В Сумкой области нанесен удар по объекту, на котором были замечены иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
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