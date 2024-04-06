Пи Джей Вашингтон стал автором победного броска в матче с «Голден Стэйт». На его счету 32 очка

Форвард «Далласа» исполнил решающий бросок на последних секундах при счете 106:106. В активе Вашингтона 32 очка (личный рекорд в составе «Мэверикс»), 5 подборов, 3 передачи, 5 перехватов и 2 блок-шота при 12 из 18 с игры.
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