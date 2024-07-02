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"Никак не угомонится": анархиста арестовали за татуировку с оскорблением армии

"Никак не угомонится": анархиста арестовали за татуировку с оскорблением армии

Татуированный анархист уже сидел за беспорядки.Приговор по двум административным статьям о мелком хулиганстве и дискредитации армии вынес Басманный суд Москвы в отношении анархиста Степана Зимина.

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Комментарии
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Андрей
Энергию этого мордоворота да в полезное русло...окопы рыть, блиндажи строить и т.п....или здоровье или законы не позволяют?
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17 час.

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