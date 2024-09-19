«Что ты творишь?»: Татьяна Бакальчук в слезах обратилась к мужу — ему предъявили обвинение за стрельбу в офисе Wildberries

Тем временем супруга Бакальчука Татьяна обратилась к нему посредством видеообращения. Мужу основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владиславу предъявлено обвинения по делу о разбойном нападении на головной офис маркетплейса в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии