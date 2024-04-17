Дорогу от Джанкоя до села Победное перекрыли

На севере Крыма перекрыли дорогу. Ограничение движения касается дороги граница с Херсонской областью - Джанкой - Феодосия на участке от города Джанкоя до села Победного Джанкойского района, сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.
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