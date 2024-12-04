Наумов: «Зенит» не даст играть Соболеву

Экс-президент «Локомотива» считает, что место футболиста в клубе из Санкт-Петербурга — это лавка. Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о выступлении нападающего Александра Соболева в составе «Зенита».
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