На заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию. Предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию. Предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия.
Свежие комментарии