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Царьград

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"Зенит" запланировал рекордный бюджет на сезон в 17 миллиардов рублей

"Зенит" запланировал рекордный бюджет на сезон в 17 миллиардов рублей

ФК "Зенит" установил бюджет на сезон в сумме 17 миллиардов рублей, что делает его крупнейшим среди российских клубов.

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