Врач объяснила, как зимой оставаться в форме и не набирать лишние килограммы

МОСКВА, 2 февраля, ФедералПресс. Зимой мы часто набираем лишние килограммы: новогодние праздники, мороз, из-за которого не хочется выходить гулять, и тоска из-за холода и темноты, которую хочется заесть чем-то калорийным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии