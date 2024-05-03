Газовый бизнес «Газпрома» принес триллион рублей убытка

«Газпром» сообщил об убытке газового бизнеса за 2023 год в 1,1 триллиона рублей Ключевой вклад в результатах «Газпрома» в 2023 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) внесли убытки газового бизнеса.