Чем флаги Российской Империи не угодили полиции в Башкортостане? Нюансы оценили правозащитники

Правозащитники объяснили нюансы инцидента в Башкортостане. Чем на самом деле флаги Российской Империи не угодили местным сотрудникам полиции?В понедельник, 10 июля, стражи порядка в Башкортостане отобрали у группы молодых людей флаги Российской Империи, с которыми они гуляли по городу.