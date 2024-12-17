Чем флаги Российской Империи не угодили полиции в Башкортостане? Нюансы оценили правозащитники

Правозащитники объяснили нюансы инцидента в Башкортостане. Чем на самом деле флаги Российской Империи не угодили местным сотрудникам полиции?В понедельник, 10 июля, стражи порядка в Башкортостане отобрали у группы молодых людей флаги Российской Империи, с которыми они гуляли по городу.
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