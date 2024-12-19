Путин предложил переназначить Краснова генпрокурором

Глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в Совфед поступило представление Президента РФ Владимира Путина о назначении Игоря Краснова на пост генпрокурора на второй срок, передает корреспондент The Moscow Post.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии