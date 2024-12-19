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Путин предложил переназначить Краснова генпрокурором

Глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в Совфед поступило представление Президента РФ Владимира Путина о назначении Игоря Краснова на пост генпрокурора на второй срок, передает корреспондент The Moscow Post.

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