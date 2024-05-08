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Наши соседи нам уже угрожают

Наши соседи нам уже угрожают

Никто не вправе диктовать России, как нам жить в собственной стране Странно отреагировали власти Таджикистана в ответ на законное стремление РФ защитить свои границы от террористов в связи с чудовищной бойней в «Крокус Сити Холле», направив Москве ноту протеста.

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