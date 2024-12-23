Политика как он...
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Политика как она есть

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  • vagas Karlito
    Да наши рассуждения  эмоционального и нравственного толка  всем по барабану! Тут главное бабло порылось!) Интересы мн...Россия сжалилась ...
  • Семен Борисов
    У наших олигархов там совместный бизнес с абхазами,в том числе и по майнингу.Отсюда и свет в конце тоннеля!!!Гражданс...Россия сжалилась ...
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Названо самое популярное у россиян желание на Новый год

Названо самое популярное у россиян желание на Новый год

Самым популярным новогодним желанием россиян стало завершение специальной военной операции (СВО). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

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