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Царьград

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Марина Ким: гарантируют связь с оператором в критических сферах

Марина Ким: гарантируют связь с оператором в критических сферах

Марина Ким, первый зампред комитета Госдумы, заявила о необходимости гарантировать возможность связи с живым оператором в критических для жизни и здоровья сферах, подчеркнув опасность чрезмерной зависимости от ИИ в таких ситуациях.

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