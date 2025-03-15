Царьград Дроны-охотники сбиты на маршруте Путина? Главная цель – не президент Коллаж Царьграда С момента объявления о готовности к пресловутому перемирию Киев усилил атаки дронов на Россию.
Дроны-конструкторы над Москвой: откуда они взялись
Комментарии
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МБ
Михаил Берников
Много разных версий,но ясно одно,-британская служба МИ6 работает круглосуточно,вербуя и оплачивая диверсии мигрантам,либо напрямую,либо через диаспоры. И для наших чекистов огромная нагрузка,а также других силовиков. Дай Бог им здоровья и веры в победу СВО,как и нашим бойцам на всём фронте 2000 км.
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5 час.
Виталий Сорокин
Ну, что, Дебилы...проснулись? Навалите ка гов...ца! Что бы запомнить ваши имена, которые вы меняете ежедневно!
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4 час.
Сергей Киселев
Вот это - в ЦЕЛЬ! 100% ПОПАДАНИЕ!
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3 час.
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