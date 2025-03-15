Дроны-конструкторы над Москвой: откуда они взялись

МБ

Михаил Берников

Много разных версий,но ясно одно,-британская служба МИ6 работает круглосуточно,вербуя и оплачивая диверсии мигрантам,либо напрямую,либо через диаспоры. И для наших чекистов огромная нагрузка,а также других силовиков. Дай Бог им здоровья и веры в победу СВО,как и нашим бойцам на всём фронте 2000 км.