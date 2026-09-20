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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Салливан о связке Дорофеева и Миллера в «Рейнджерс»: «Джей Ти недооценен как плеймейкер, Пав умеет забивать. Хотим посмотреть, как это сработает»

Главный тренер « Рейнджерс » Майк Салливан ожидает, что новый форвард команды Павел Дорофеев сыграется с Джей Ти Миллером .

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