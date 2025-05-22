Жители Узбекистана обвинены в изнасиловании

За групповое преступление троих наказали тюремным заключением, один наказал себя сам повешением. Следствие установило, что летом 2024 года мужчины напали на молодую женщину возле пляжа Шамора – популярное место отдыха Владивостока.
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