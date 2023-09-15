БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Болгария: Братушки начали потрошить «Лукойл»

Болгария: Братушки начали потрошить «Лукойл»

София лишила нашу компанию прав на нефтехранилище «Росенец» в Бургасе Светлана Гомзикова На фото: портовый терминал Росенец, Бургас (Фото: gpgroup.

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Комментарии
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Tania Еременко
Вот, СУКИ - Простите - это литературное выражение...
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15 час.
Сергей Веселый
Если Путин не хочет наказать Лукойл за поставки топлива для украинских танков через НПЗ в Бургасе, то это сделают болгары.  Молодцы!
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6 час.

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