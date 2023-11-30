На Новый год в отелях Подмосковья цены выросли на 30-125% и сравнялись с all inclusive в Турции

За три-четыре дня отдыхающим в Московской области в среднем придется заплатить по 200 тысяч рублей.На Новый год в отелях Подмосковья цены выросли на 30-125%, составили около 200 тыс рублей за три-четыре дня и сравнялись с all inclusive в Турции, сообщает тг-канал SHOT ПРОВЕРКА.