На Новый год в отелях Подмосковья цены выросли на 30-125% и сравнялись с all inclusive в Турции

За три-четыре дня отдыхающим в Московской области в среднем придется заплатить по 200 тысяч рублей.На Новый год в отелях Подмосковья цены выросли на 30-125%, составили около 200 тыс рублей за три-четыре дня и сравнялись с all inclusive в Турции, сообщает тг-канал SHOT ПРОВЕРКА.
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