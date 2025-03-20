110 новых контейнеров установит «ЭкоИнтегратор» в Плесецком округе

Такое решение принято на совещании по перспективам обращения с отходами в округе. В обсуждении участвовали представители регоператора «ЭкоИнтегратор», прокуратуры, Глава округа, профильные чиновники и муниципальные депутаты.
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