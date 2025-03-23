Daily Mail: в Диснейлэнде во Флориде произошёл пожар, людей срочно эвакуировали

В тематическом парке Disney Epcot во Флориде произошёл пожар, людей срочно эвакуировали. По информации Daily Mail, инцидент произошёл из-за внезапного возгорания холодильной камеры, что привело к эвакуации посетителей аттракциона «Приключения Реми Рататуя».
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