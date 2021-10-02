Медвежий угол

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Приставания, свист и "Смерть урусам": Мигранты становятся хозяевами в России?

Приставания, свист и "Смерть урусам": Мигранты становятся хозяевами в России?

"Мигранты нас за людей не считают" – такую фразу можно услышать от местных жителей сплошь и рядом.

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Саша Панкратьев
Да эти черножопые пидоры уже давно стали хозяевами России, благодаря нашей КОЗЛИНОЙ ВЛАСТИ, которая давно продалась им за деньги !!!
Евгений Гоголев
А ты хотя-бы один раз вмешался? Уверен, мимо проходишь. Взял бы друзей и парочке обезьян переломал бы ноги и руки, вот это вклад. Меньше надо гундет и на кого-то надеяться.
Алла Щенева (Белоусова)
И эти "обезьяны" были бы потерпевшими, а друзей посадят. Вот и всё правосудие!
Евгений Гоголев
Если это война, то всё средства хороши. Когда партизаны шли на операцию их могли поймать и казнить, но они шли и боролись. Каждый раз, когда здоровые мужики гундят, что кто-то за них должен им помочь, ч просто смеюсь. Варваров уговаривать не получиться, они понимают закон силы.
Сергей Николаевич
А сам не пробовал на место ставить этих гостей, только стонать мастера, а жопу от дивана оторвать лень.
Сергей Николаевич
Вот, вот, сразу в кусты и тысяча отмазок.
Скиф Туран
Согласен с вами! Как могут жители домов, во дворе которых бусурмане испражняются и готовят плов, не реагировать на это хамство? Проще простого созвонится мужикам дома, выйти дружно на улицу и славно "причесать" неверных. Одного такого примера, чтобы черножопые "прижали" уши и больше во дворе не появлялись. Нужно защищаться, иначе затопчут. На продажных ментов, надежды нет.
Евгений Гоголев
Поверьте в МВД большинство нормальные мужики. Если народ подымется против варваров, основная часть полиции будет на стороне народа. Им эти ослоёбы поперёк горла.
Скиф Туран
Пока правительство будет позволять создавать очаги национальной напряжённости, то будут выделяться из среды наших молодых и смелых ребят радикалы, готовые пожертвовать собой, чтобы защитить свою землю от ползучей иностранной экспансии. ФСБ их успешно будет задерживать, прокуратура будет выдвигать обвинение, суд будет судит, ФСИН будет перевоспитывать. У всех будет работа, награды, благодарности. СЛАВА РОССИЙСКИМ ЧИНОВНИКАМ за создание очагов национальной напряжённости!
Скиф Туран
Если чиновники, не перестанут смотреть на Отечество как на корпорацию "Россия", в которой "эффективные менеджеры" управляют "человеческим капиталом", русских будут последовательно выдавливать из всех профессиональных ниш. Упреки в "русской лени", мантры о конкуренции – прием мошенника. Русский народ остаётся работящим, талантливым и способным на самоотдачу. Но очевидно, что в таком качестве он кого-то слишком сильно напрягает.
АЛЕКСАНДР ПУГОВКИН
Проблема не столько в мигрантах, сколько в наших продажных чиновниках. . Поэтому и правоохранители бездействуют и законы не работают. Пока у власти ЕР, ничего не изменится, будет только хуже.
Евгений Гоголев
Вам ЕР мешает взять обрезок трубы или арматуры и проломить голову бешеной обезьяне?
Алла Щенева (Белоусова)
Чтобы сесть в тюрьму?
Евгений Гоголев
Тогда будьте ТЕРПИЛАМИ.
Сергей Николаевич
Вы еще даже ни чего не сделали а уже в тюрьму собрались с вами так поступают потому что вы сами это позволяете.
Скиф Туран
Для мигрантов, нужно создать такую обстановку, что бы они срались, под себя при виде местного жителя. Для таких случаев обрезок трубы как раз подходит.
Valdemaras Orlauskas
Не горячитесь - по Вашему методу придётся президента России первым наказать. Он же первым кинул клс с трибуны - мигранты нужны России.
Valdemaras Orlauskas
Мигранты умеют хорошо организовываться, в отличие от россиян. Они быстрей наладят карательную операцию. Оно вам надо?
Скиф Туран
Пока они не превратили нас в покорное быдло, нужно сопротивляется. И чем раньше начать, тем быстрее закончим. Как то у нас армяне начали беспредел, казаки, несколько человек разложили на площади на лавке и выпороли, с тех пор "как бабка пошептала"
Султанов СМ
Все зависит от людей, у нас Мигранты вообще теряются и стараются меньше попадатся на глаза, и главное нужно не пздеть, а врезать сходу!Тогда увидишь как даже толпа и та разбежится!
Valdemaras Orlauskas
Так то - казаки. Изначально организованое военно-спортивное общество, а толпа равнодушных обывателей по определеню обречена на помыкание.
Valdemaras Orlauskas
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Томара Тычкова
если мы сейчас не избавимся от мигранов, то через 10 лет в России не останется россиян, а будут преобладать и хозяйничать среднеазиаты и закавказцы , а нам не будет места в своей стране. Уже сейчас вместо граждан России в поликлинике тебя встречают безграмотные якобы врачи, не знающие даже русского языка.
Владимир Негода
странно все это , мы живем в своей стране и не можем объединится и дать пизд..лей этой своре средне - вековья ? где новый Ермак Темофеич ?
хохлошумер
Вызвал монтера МГТС, пришел чурек: 500 руб. хватит. Был наш, ничего не взял. Сталкивался с хохломразью...это нечто, просто Шакалы.
Олег Щепанов
МВД и ФСБ ничего не делают....господин президент молчит...
Регина Толстоброва
Вот и здала власть страну новым оккупантам, чем они лучше гитлеровцев? Такие же садисты.
Сергей Николаевич
Ваши мужчины тряпки, если позволяют так вести себя мигрантам.
владимир
Сидеть неохота , - поубивали бы давно
Сергей Николаевич
Ну, ну свежо предание, хреновому танцору всегда что то мешает.
Ваша Светлость
Ты чьих будешь, пидар?
Сергей Николаевич
Ты всем так представляешься, ну по крайней мере честно не скрываешь свою ориентацию, так вот успокойся я не из таких как ты, мне женщины нравятся.
Ваша Светлость
Да не ссы, я никому не расскажу.:)))
Виктор Муравьев
Точить топоры, да молчать до поры... А что ещё остаётся делать, пока в среднеазиатских "республиках" остаются сотни тысяч, миллионы русских заложников? Но как их оттуда выманить? Чем? Предоставлением общежития семейным? Одну комнату на всю семью, и никакой гарантии достойной работы по специальности?
Александр Рожков
Сталин знал что делать. Вводить войска и дать пропиздону, да такого, чтобы и через тыщу лет помнили суки. Вот.
Анатолий Шадрин
Надо наконец определиться, кем являются чуреки, которые приезжают к нам в страну на заработки. Если это наши братья, то надо потребовать от властей этих стран, чтобы они перестали унижать и преследовать русских у себя в стране, а так же признать роль русского народа в создании государственности в странах средней Азии. А если это просто гастарбайтеры, то жестко потребовать соблюдения не только законов, но и обычаев и традиций нашей страны, а также соответствующего поведения работника по отношению к хозяину.
Юрий Седов
гнать без жалости и на хозяев предприятий штраф по сотне тысяч рублей
александр деев
Штраф сотня тысяч,это как слону дробина! А вот штраф любому руководителю за гастробайтера миллиардов сто, будет в самый раз.
владимир
Малейшая проблемка и депортация без предупреждения с пожизненным баном
владимир
Полиции принимать все жалобы от местного населения и сразу в дело, пусть будут перегибы, не перегнëш -не выправиш
Олег Архипов
Они приезжают на земли твоих предков,что бы жить на них вместо твоих потомков. Это вкратце так.
sorsw
Эти иностранные клопы понимают только физическое наказание, как принято в их убогих странах. И сопли жевать с ними нельзя! Всех наказывать "по законам шариата". Образцом поддержания порядка может служить Чечня. А дискредитирующие ссылки бандитов на веру только подчёркивают их подлость.
Руслан Техажев
Прежде всего надо призвать к ответу тех, кто любыми путями тащит в Россию мигрантов, пытаясь таким способом решить свои проблемы в бизнесе или в политике. В последнем случае таких людей надо вообще судить по статье измена Родине, и никак не иначе. Надо новое законодательство, запрещающее всякое образование приезжими анклавов с собственными правилами жизни и поведения в быту, не отвечающим и требованиям Российских законов! Бороться, пока не поздно, надо не с отдельными представителями мигрантского сообщества, пока не поздно надо рубить основу создания таких сообществ в России! И "пора отрубить голову" тем политикам и чиновникам, что пытаются решить проблему народонаселения России путём всякого удовлетворения социальных благ приезжего контингента, в виде полного удовлетворения потребностей мигрантов и членов их семей(!) в медицине, образовании тд и тп! Наши чиновники и политики всë больше "офигевают" от своей безнаказанности и безответственности за свою работу в России. Пора этот пробел решать, иначе очень скоро будет поздно!
Валерий Довнер
Вслед от них только и слышно злобное : Зарэ-эжу, би-илять !
Валерий Антохин
не становятся а уже стали скоро нас начнут выгонять

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