Наглые самки киргизов приехали в Россию и требуют зачислить в московские школы их детей без знания русского языка ﻿

Alex Nемо

Насколько я помню из иммиграционного закона для трудовых мигрантов они ОБЯЗАНЫ знать русский язык. Если мигрант прибывает на срок не более 90 дней они этой обязанности не имеет. Но эта категория не имеет права ни привозить детей, ни работать, ни получать никакие социальные пособия, включая обучение в детей в школах. Отсюда вывод - всё что требуется это провести проверку миграционного статуса и выдворять за нарушение правил и миграционных законов всех кто качает права! Если кто-то из таких качальщиков уже успел получить гражданство РФ - то лишать гражданство в административном порядке за предоставление ложных данных и выдворять во всё том же административном порядке. Самые свежие изменения позволяют это делать!