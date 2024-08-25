БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Наглые самки киргизов приехали в Россию и требуют зачислить в московские школы их детей без знания русского языка ﻿

Наглые самки киргизов приехали в Россию и требуют зачислить в московские школы их детей без знания русского языка ﻿

Блин-Масленый Румяный И просят президента Киргизии "ускорить процесс" Ну, вот вам история, классика жанра.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Не  знаешь  русский  язык?  Возвращайся  туда, откуда  приехала! И  нечего вообще  с ними в диалог вступать.
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2 час.
alik3456 Джексон
Только кнутом до границы, а пряник самим съесть.
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1 час.
Alex Nемо
Насколько я помню из иммиграционного закона для трудовых мигрантов они ОБЯЗАНЫ знать русский язык. Если мигрант прибывает на срок не более 90 дней они этой обязанности не имеет. Но эта категория не имеет права ни привозить детей, ни работать, ни получать никакие социальные пособия, включая обучение в детей в школах. Отсюда вывод - всё что требуется это провести проверку миграционного статуса и выдворять за нарушение правил и миграционных законов всех кто качает права! Если кто-то из таких качальщиков уже успел получить гражданство РФ - то лишать гражданство в административном порядке за предоставление ложных данных и выдворять во всё том же административном порядке. Самые свежие изменения позволяют это делать!
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52 мин.

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