Террор с большим размахом: Шлепченко объяснил, чего ждать с приходом нового главкома ВСУ

Драпатый продолжит тактику Сырского, но с большим размахом террора, считает эксперт.Отставка Александра Сырского с поста главкома ВСУ, подтвердившаяся 21 июля, и назначение на его место генерал-майора Михаила Драпатого — решение сугубо политическое.