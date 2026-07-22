Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 549 подписчиков

Террор с большим размахом: Шлепченко объяснил, чего ждать с приходом нового главкома ВСУ

Террор с большим размахом: Шлепченко объяснил, чего ждать с приходом нового главкома ВСУ

Драпатый продолжит тактику Сырского, но с большим размахом террора, считает эксперт.Отставка Александра Сырского с поста главкома ВСУ, подтвердившаяся 21 июля, и назначение на его место генерал-майора Михаила Драпатого — решение сугубо политическое.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии