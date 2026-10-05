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OilPrice

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Southeast Asia’s Oil and Gas M&A Market Is Heating Up

Southeast Asia's upstream merger and acquisition (M&A) conversation has moved from which international oil companies (IOCs) are leaving to who is buying their way in.

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