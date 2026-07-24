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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат России-2026. Разыграют медали в беге на 400 и 10 000 м, женщины выступят в прыжках с шестом и в высоту, мужчины – в тройном прыжке, метании копья и диска

25 июля в Екатеринбурге пройдет третий день чемпионата России по легкой атлетике.  Легкая атлетика ПСБ Чемпионат России Екатеринбург Женщины Прыжки с шестом 15:00 Прыжки в высоту 15:30 400 с/б 16:10 400 м 16:40 10 000 м 17:10 Мужчины Метание копья 15:06 Тройной прыжок 16:00 400 с/б 16:25 400 м 16:55 Метание диска 17:08 10 000 м 17:50 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала соревнований – московское.

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