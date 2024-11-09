LEON Вторая лига А. «Торпедо» Миасс принимает «Волгу», «Родина-2» в гостях у «Мурома»

LEON Вторая лига Дивизион А Группа «Золото» 17-й тур 10 ноября «Сибирь» – «Текстильщик» – 11:00 «Челябинск» – «Велес» – 13:00 «Авангард» Курск – «Калуга» – 14:00 «Ленинградец» – «Кубань» – 14:00 «Спартак» Кострома – «Волгарь» – 14:30 Группа «Серебро» 17-й тур 9 ноября «Металлург» Липецк – «Иртыш» Омск – 12:00 «Торпедо» Миасс – «Волга» Ульяновск – 12:00 «Динамо» Брянск – «Краснодар-2» – 14:00 «Муром» – «Родина-2» – 17:00 «Химик» – «Машук-КМВ» – 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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