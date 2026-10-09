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Экс-гимнаста сборной СССР Акопяна пожизненно отстранили в США за насилие и домогательства

Экс-гимнаста сборной СССР Акопяна пожизненно отстранили в США за насилие и домогательства

Бывшему тренеру женской сборной США по спортивной гимнастике Артуру Акопяну пожизненно запретили работать в системе американского олимпийского и паралимпийского спорта за насилие и сексуальные домогательства.

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