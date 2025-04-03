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Матч на первенство мира (жен). 2-я партия. Цзюй Вэньцзюнь черными сыграет с Тань Чжунъи

Матч на первенство мира Женщины Шанхай, Китай 2-я партия Начало – 10.00 по московскому времени.  Тань Чжунъи (Китай) – Цзюй Вэньцзюнь (Китай) Общий счет: 0,5:0,5 ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

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