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Мировое обозрение

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Киевлян призвали запастись едой и зарядить пауэрбанки на случай ЧС

Киевлян призвали запастись едой и зарядить пауэрбанки на случай ЧС

Главное в тезисах: Тезис 1: Городская администрация Киева рекомендовала жителям создать запас воды и продуктов минимум на три дня и подготовиться к аварийным ситуациям на фоне проблем с энергетикой.

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