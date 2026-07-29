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SPLETNIK

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Иноагент Андрей Макаревич станет отцом в пятый раз

Иноагент Андрей Макаревич станет отцом в пятый раз

Иноагент Андрей Макаревич готовится стать отцом в пятый раз. О том, что 72-летний музыкант и его нынешняя жена Эйнат Кляйн вновь ждут ребёнка, в своём телеграм-канале сообщила Божена Рынска.

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