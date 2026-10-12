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Омбудсмен Кравченко: в Алёшки отправили 2 т гумпомощи за два месяца

Омбудсмен Кравченко: в Алёшки отправили 2 т гумпомощи за два месяца

Примерно 2 т гуманитарной помощи направили в Алёшки Херсонской области за два месяца. Об этом ТАСС заявила детский омбудсмен региона Ирина Кравченко.

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