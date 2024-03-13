Третий день Масленицы — Лакомка На «Лакомку» в третий день Масленичной недели хозяйки убирались в доме, пекли много блинов, а к вечеру ждали гостей.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Третий день Масленицы — Лакомка На «Лакомку» в третий день Масленичной недели хозяйки убирались в доме, пекли много блинов, а к вечеру ждали гостей.