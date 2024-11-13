Российского хоккеиста Макарова дисквалифицировали на 20 месяцев за морфин

Российского хоккеиста Максима Макарова, выступающего во втором французском дивизионе, дисквалифицировали на 20 месяцев за то, что в его допинг-пробе был обнаружен морфин, сообщает на своем сайте Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
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