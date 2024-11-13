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Российского хоккеиста Макарова дисквалифицировали на 20 месяцев за морфин

Российского хоккеиста Макарова дисквалифицировали на 20 месяцев за морфин

Российского хоккеиста Максима Макарова, выступающего во втором французском дивизионе, дисквалифицировали на 20 месяцев за то, что в его допинг-пробе был обнаружен морфин, сообщает на своем сайте Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

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