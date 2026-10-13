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Царьград

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16-летний нижегородец впервые взял титул чемпиона России в «Формуле-4»

16-летний нижегородец впервые взял титул чемпиона России в «Формуле-4»

Нижегородские гонщики завоевали золотые и бронзовые награды на заключительном этапе Российской серии кольцевых гонок 2026 года: Иван Пигаев впервые в истории региона стал чемпионом страны в «Формуле-4», а Тимофей Буянов выиграл Кубок России в «Супер-Продакшн».

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