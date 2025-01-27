В Смоленске состоится первая в 2025 году выставка-раздача бездомных животных

Благотворительная акция «Путь домой» состоится 22 февраля с 12:00 до 15:00 в ТРЦ «Галактика». Рассказываем об условиях участия: - Если вы хотите стать участником мероприятия, то в срок до 10 февраля необходимо направить информацию о себе (Ф.