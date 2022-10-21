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Боккетти и «Верона» продлили контракт до 2027 года. Экс-защитник «Спартака» возглавил клуб неделю назад

«Верона» объявила о заключении нового соглашения с главным тренером Сальваторе Боккетти. Контракт с 35-летним итальянцем, известным по выступлениям за «Спартак» и «Рубин», продлен до 30 июня 2027 года.

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