Доходность доразмещённых Минфином облигаций федерального займа (ОФЗ) выпуска 26245 составила 16,77% годовых при ставке купона 12%.
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