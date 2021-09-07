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Кудрин предложил ограничить участие государства в экономике России

Кудрин предложил ограничить участие государства в экономике России

Москва, 7 сентября. Участие государства в экономике России заметно увеличилось после кризиса 2008-2009 годов.

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Андрей Викторов
Кудрин это враг народа, изменник Родины и предатель. Самое малое, что с ним, по совести, можно сделать - расстрелять. Но его не стреляют, он продолжает оставаться в своей должности, на вершине власти в РФ. ПОЧЕМУ?
Андрей Викторов

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