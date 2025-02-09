В Госдуме разработали законопроект о сокращенной рабочей неделе

Рабочий день накануне выходных могут сократить на час.Работа завода АО «Московское электрооборудование и лифты» («МЭЛ») — предприятие группы компаний «ПИК» по производству лифтов и лифтового оборудования на востоке Москвы.
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