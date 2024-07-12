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Царьград

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Mash: дрон ВСУ пробил стену завода в Тульской области

Mash: дрон ВСУ пробил стену завода в Тульской области

Сегодня ночью преступный режим Киева атаковал четырьмя БПЛА особую экономическую зону "Узловая" в Тульской области.

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