Виктор Вембаньяма и Дайсон Дэниэлс – лучшие оборонительные игроки октября и ноября

НБА объявила, что центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма и атакующий защитник «Атланты» Дайсон Дэниэлс признаны лучшими оборонительными игроками октября и ноября в Западной и Восточной конференциях соответственно.
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